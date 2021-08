Windows 11, Windows Update vi dirà se il nuovo sistema potrà essere installato sul PC

Continua il dibattito su Windows 11 e la compatibilità con PC datati: dopo le dichiarazioni di Microsoft in merito alle limitazioni dell’aggiornamento tramite installazione pulita, ora nel canale preview di Windows 10 è apparsa una nuova dicitura su Windows Update che conferma la compatibilità del nuovo sistema operativo.

I colleghi di Windows Latest hanno segnalato questa feature allegando anche lo screenshot che trovate in calce alla notizia, dove si può leggere quanto segue: “Ottime notizie: il tuo PC soddisfa i requisiti minimi di sistema per Windows 11. Le tempistiche specifiche per quando verrà offerto possono variare man mano che lo prepariamo per te. Nota: alcune funzionalità di Windows 10 non sono disponibili in Windows 11. Alcune app e funzionalità potrebbero avere ulteriori requisiti, controlla le specifiche tecniche del dispositivo”.

Non mancano, nella stessa sezione, un collegamento ad articoli di supporto pertinenti sui requisiti di Windows 11 e una spunta verde che avverte l’utente in maniera estremamente semplice in merito alla compatibilità del computer. Tale messaggio attualmente è ancora in distribuzione tra tester del canale Windows Insider e il suo approdo nella versione stabile di Windows 10 dovrebbe avvenire con il prossimo Patch Tuesday di settembre, così da aiutare tutti gli utenti in vista del presunto lancio di Windows 11 a metà ottobre.

Ricordiamo che Microsoft ha già comunicato la lista di hardware supportati, disponibile tramite l'apposita pagina Web, includendovi tutti i processori Intel dall’ottava generazione in poi, le CPU AMD Ryzen 2000 e successive, assieme anche alle gamme Intel Core X e Intel Xeon W di settima generazione.