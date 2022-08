Windows 11, sottosistema Android si aggiorna: i gamer mobile saranno felicissimi

Se da una parte Microsoft prepara l’aggiornamento KB5016700 di Windows 11 per risolvere il noioso rallentamento del PC, dall’altra gli sviluppatori del gigante di Redmond hanno aggiornato il Windows Subsystem for Android introducendo funzionalità che saranno molto gradite a chi ama giocare titoli per mobile su computer.

La versione 2206.40000.15.0 del sottosistema Windows per Android attualmente disponibile per Windows Insider, anche se al momento solo negli Stati Uniti, introduce il supporto a nuovi input da PC per le app del robottino verde. Nello specifico, i comandi di movimento potranno essere mappati sui tasti WASD, c’è il supporto completo ai gamepad e la mira o lo scorrimento può essere controllato con i tasti freccia. Così facendo, provare giochi Android su PC sarà più semplice e divertente.

A ciò si aggiungono altre aggiunte come miglioramenti alla grafica e alla connessione di rete con WSA e novità lato sicurezza non specificate dagli sviluppatori. Nonostante queste novità non siano accessibili al momento in via stabile su Windows 11 anche in Italia, esse arriveranno in futuro con l’approdo definitivo delle applicazioni Android sul sistema operativo. Ricordiamo, del resto, che l’attuale disponibilità delle app Android negli USA è data dalla necessità di test precedenti al rilascio globale.

Giusto ieri, invece, abbiamo visto come avviare Internet Explorer su Windows 11 dopo il suo abbandono da parte di Microsoft.