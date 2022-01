Windows 11: WSATools introduce finalmente il backup delle app di Android

WSATools è un programma per il sideloading delle app Android su Windows 11 completamente italiano, creato dallo sviluppatore Simone Franco. Il tool ha avuto una vita piuttosto travagliata, poiché WSATools è stato rimosso dal Windows Store lo scorso novembre, poche settimane dopo la sua pubblicazione e senza alcun preavviso da parte di Microsoft.

Il programma è poi tornato disponibile su Windows 11 all'inizio di dicembre, e da allora la sua pagina sul negozio online della casa di Redmond è sempre rimasta aperta, benché con una lunga serie di avvisi e disclaimer richiesti da Microsoft.

Con un aggiornamento pubblicato il 2 gennaio 2022, tuttavia, lo sviluppatore Simone Franco ha introdotto i backup delle app di Android su Windows 11 tramite WSATools. In altre parole, utilizzando il Tool è possibile installare sul Windows SubSystem for Android di Windows 11 dei backup delle applicazioni già presenti sul proprio device Android, oppure generare delle copie di sicurezza dei programmi installati sul SubSystem di Android per Windows in modo da non perdere dati in caso di reset del PC o di WSATools.

Stando a quanto dichiarato da Simone Franco nel tweet che trovate in calce, i backup saranno aggiunti a WSATools 0.2, il nuovo aggiornamento del tool dello sviluppatore, che tuttavia non ha ancora una data di uscita. Per seguire lo sviluppo dell'app, comunque, è possibile collegarsi alla pagina GitHub di WSATools.