Niente Windows 12 nel 2024, ma per Windows 11 sono in arrivo tante novità

A quanto pare, i rumor che volevano Windows 12 in ritardo ed in arrivo solo nel 2025, corrispondevano alla realtà. Non tutti i mali vengono per nuocere, però, perchè secondo alcune indiscrezioni trapelate nella giornata di oggi il 2024 si prospetta un anno molto interessante per Windows 11.

Una nuova indiscrezione trapelata in rete riferisce che la prossima versione di Windows 11, la 24H2, porterà con se delle importanti novità. WindowsCentral, nella fattispecie, osserva che Microsoft punterebbe a lanciare il major update a settembre e completare lo sviluppo in estate. “Microsoft intende commercializzare questa versione come una build incentrata sull’intelligenza artificiale, indirizzata ai PC AI di nuova generazione che il colosso di Redmond ha già annunciato che arriveranno per il 2024” si legge nel rapporto. Insomma, saremo di fronte ad un aggiornamento per certi versi epocale, che rappresenterà un punto di svolta importante per l’ecosistema Windows: probabile che intorno al Computex di Giugno vari produttori annuncino i primi “PC AI”.

Windows 12 quindi potrebbe slittare al prossimo anno, ma non è da escludere che i piani cambiano anche perchè come noto l’ex capo della divisione Windows, Panos Panay, ha lasciato l’azienda.

Cosa vi aspettate da Windows 12? Fatecelo sapere come sempre tramite la sezione commenti.