Windows 12 in arrivo nel 2024? La conferma di un dirigente Intel

Dopo che un dipendente Microsoft ha suggerito che Windows 12 non esisterebbe, la community è andata nel panico: possibile che Windows 11 sia l'ultima iterazione del sistema operativo di Redmond? A quanto pare le cose starebbero diversamente, e a confermarlo è nientemeno che Intel.

Durante la conferenza degli analisti di Citi, il CFO di Intel David Zinsner sembra aver confermato l'arrivo di Windows 12 nel 2024, parlando di un "refresh di Windows" in uscita il prossimo anno. Nello specifico, facendo riferimento alle vendite dei PC previste per i prossimi mesi, Zinsner ha spiegato che "molti potrebbero aggiornare i propri PC in vista dell'arrivo di una nuova release di Windows".

Visto che l'aggiornamento in arrivo sarebbe così importante da spingere gli utenti ad aggiornare in massa i propri PC, è difficile che si tratti di un update come l'aggiornamento 23H2 di Windows 11, arrivato a fine settembre: in questo caso, infatti, i requisiti di sistema non cambiano tra una versione e l'altra del medesimo OS. Al contrario, le parole di Zinsner sembrano suggerire l'arrivo di una nuova iterazione principale di Windows, che a questo punto dovrebbe proprio chiamarsi Windows 12.

Allo stesso tempo, i colleghi di PC Gamer riportato che un leak di documenti interni di Intel farebbe chiaramente riferimento a Windows 12, spiegando che già le CPU Meteor Lake saranno realizzate nell'ottica di una compatibilità con il nuovo sistema operativo di Microsoft. Considerato che Meteor Lake arriverà molto presto, tra fine 2023 e inizio 2024, possiamo aspettarci che Windows 12 debutti a sua volta nel corso del prossimo anno, come previsto da Zinsner.

In particolare, la presenza di un coprocessore dedicato all'IA sulle CPU Meteor Lake lascia pensare che Windows 12 punterà molto su quest'ultima, esattamente come già fatto da Microsoft con l'ultima versione di Windows 11. A corroborare questa ipotesi, inoltre, vi è anche il fatto che il nuovo Microsoft Surface Laptop Studio 2 presenta una NPU integrata, a sua volta pensata proprio per l'IA.

In ogni caso, al momento Microsoft non si è sbilanciata su Windows 12: più novità a riguardo potrebbero arrivare solo tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2024. Yusuf Mehdi, direttore del marketing per i consumatori di Microsoft, ha però spiegato a The Verge che "man mano che svilupperemo le future versioni di Windows, penseremo ai servizi in cui l'IA dovrebbe giocare un ruolo maggiore in termini di esperienza utente", confermando che il colosso di Redmond è effettivamente al lavoro su un nuovo sistema operativo.