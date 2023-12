Windows 12, abbiamo già la finestra di lancio? Arriverà insieme ai primi PC per l'IA

Possibile che il 2024 sarà già l'anno di Windows 12? L'indiscrezione, lasciata trapelare a ottobre da un dirigente di Intel, viene ora corroborata dal report di un'importante testata asiatica. Non solo: secondo il rumor, Windows 12 arriverà insieme ai primi "AI PC" per il pubblico consumer.

Andiamo però con ordine: la fonte dell'indiscrezione è il Commercial Times di Taipei, che spiega che alcune "gole profonde" dell'industria avrebbero confermato l'uscita di Windows 12 a giugno 2024 insieme ad una pletora di nuovi portatili. Considerato che il Commercial Times è noto per i suoi leak provenienti da compagnie quali MSI e Acer, possiamo considerare piuttosto affidabile quanto riportato dalla testata.

C'è solo una cosa da capire: cosa si intendere per "AI PC" nel settore client? Difficile da dire con precisione, anche se il termine non è del tutto nuovo: già a metà novembre, il CEO di Intel Pat Gelsinger aveva parlato di "PC per l'IA" in arrivo nel corso del 2024 e del 2025. Sembra dunque che il lavoro su questo genere di laptop stia ormai procedendo da un bel po' di mesi.

Unendo tra loro i puntini, possiamo ipotizzare che gli "AI PC" saranno dei laptop con hardware dedicato all'IA: tra i primi produttori che metteranno in commercio dei dispositivi del genere troviamo dunque Acer, Quanta, MSI e Gigabyte - tutte aziende taiwanesi - mentre Microsoft fornirà supporto software tramite il suo nuovo sistema operativo (Windows 12 metterà al centro l'IA ancor più di Windows 11, questo lo sappiamo da tempo).

Intel, invece, dovrebbe fornire l'hardware dedicato all'Intelligenza Artificiale ai produttori partner: non è dunque un caso che le CPU Meteor Lake in arrivo nel 2024 avranno una VPU specificamente dedicata all'IA e che la stessa feature verrà ripresa anche sui primi processori Intel Arrow Lake, la cui uscita dovrebbe essere prevista per la seconda metà del prossimo anno.

Infine, pare che ulteriori conferme dell'esistenza degli "AI PC" siano arrivate dai CEO di Quanta e di Acer Barry Lam e Jason Chen. Durante il Taiwan Medical Technology Exhibition, infatti, i due hanno spiegato che il "mercato dei laptop continuerà ad accelerare nei prossimi mesi" e che "la prossima estate, quando Microsoft lancerà una nuova generazione del suo sistema operativo, i PC IA inizieranno ad essere lanciati uno dopo l'altro. L'IA trascinerà il settore dei PC".