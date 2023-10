Windows 12 sarà gratuito e non richiederà alcun abbonamento: nuovi rumor in rete

Alcune voci trapelate nelle scorse settimane davano per certo che Windows 12 sarà un sistema operativo ad abbonamento, almeno sulla base di alcuni riferimenti scovati da alcuni sviluppatori nel codice sorgente. A quanto pare però non sarà proprio così.

Secondo quanto riportato da WindowsLastest, infatti, Windows 12 sarà un sistema operativo gratuito e per funzionare non richiederà il pagamento di alcun tipo di abbonamento. I riferimenti trovati nel sorgente di Windows 11 infatti si riferivano all’IoT Enterprise Subscription dell’OS e non alla versione consumer. Ciò è confermato anche dallo screenshot che trovate sotto, che si riferisce proprio all’abbonamento in questione per Windows 11, che non è da confondere in alcun modo con Windows 12 o con le future versioni del sistema operativo.

Appare improbabile che Microsoft decida di lanciare una versione consumer su abbonamento di un proprio sistema operativo, e tutto lascia intuire che non lo farà con Windows 12.

Probabile piuttosto un replay di quanto fatto con Windows 11: gli utenti che dispongono d una versione precedente di un OS, infatti, saranno in grado di aggiornare gratuitamente i loro PC a Windows 12 (o come si chiamerà). Attualmente il progetto è noto internamente con il nome in codice vNext e dovrebbe sfoggiare una serie importante di funzioni basate su IA e cloud.

Alcune fonti a Windows Latest hanno inoltre confidato che Microsoft starebbe lavorando ad una nuova variante di Windows 12, light, basata su web e cloud.

Secondo gli ultimi rumor, Windows 12 dovrebbe arrivare nel 2024, almeno sulla base di quanto affermato da un dirigente Intel.