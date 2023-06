Windows 12, Microsoft l'ha già mostrato agli sviluppatori? Stravolgerà il desktop

I primi piani di Microsoft per Windows 12 sono trapelati a fine marzo, svelandoci alcune delle novità che il colosso di Redmond ha in programma per il suo prossimo sistema operativo. Ora, però, sembra che la stessa Microsoft si sia sbottonata sull'arrivo di Windows 12, anche se solo con un teaser.

Durante l'evento Build 2023 di Microsoft, nel corso del quale l'azienda ha annunciato l'implementazione dell'IA in praticamente tutti i suoi software, sistemi operativi e applicativi web, pare che il colosso di Redmond abbia tenuto una sessione a porte chiuse relativa a Windows 12, che però sarebbe passata relativamente inosservata ai fan e alla stampa a causa del clamore mediatico suscitato dall'IA.

Il keynote, scoperto solo con tre settimane di ritardo dall'occhio attento dei colleghi di Windows Latest, era chiamato "The Next-Gen of Windows", alludendo chiaramente a Windows 12, che di fatto sarà la prossima generazione del sistema operativo di Microsoft. Per quanto ne sappiamo al momento, Windows 12 uscirà nel 2024, perciò non è affatto improbabile che l'azienda di Bill Gates si sia sbottonata a riguardo già lo scorso maggio, specie in un evento a porte chiuse dedicato ai soli sviluppatori.

Sfortunatamente, per ora non conosciamo i contenuti del keynote dedicato - forse - a Windows 12, ma dai leak abbiamo la certezza che la prossima revisione del sistema operativo si concentrerà su un profondo redesign del desktop, che passerà principalmente per una taskbar fluttuante (come quella di macOS, per intenderci), che per la prima volta dovrebbe essere priva della system tray (ovvero dell'area delle notifiche di sistema, del calendario e dell'orologio).

A confermare ulteriormente questa novità ci hanno pensato anche le ultime Build per sviluppatori di Windows 11, che contengono dei toggle che permettono di disattivare l'orologio del desktop e la system tray per intero, a dimostrazione di come gli ingegneri e i designer di Microsoft stiano "giocando" con questa feature.