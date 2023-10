'Windows 12 non esiste', parola di un dipendente Microsoft. Che poi ha cancellato il tweet

Sono ormai diversi mesi che si parla dell’esistenza di Windows 12 e dei lavori in corso all’interno di Microsoft sul nuovo OS. Le speculazioni si sono intensificate di recente quando in VMWare sono stati trovati dei riferimenti che puntavano proprio al nuovo OS di Microsoft, ma a spegnerle ci ha pensato un dipendente.

Nel fine settimana, infatti, un dipendente Microsoft su X ha voluto rispondere ai rumor smentendo apertamente tramite un tweet l’esistenza di questo nuovo sistema operativo. Tuttavia, lo stesso messaggio è stato eliminato rapidamente in quanto gli utenti hanno iniziato a porgli domande sul progetto.

“Windows 12 non esiste” si leggeva in un tweet pubblicato da uno dei senior program manager di Microsoft di cui non si conosce l’identità. A gettare benzina sul fuoco sulle speculazioni però ci ha pensato lo stesso dipendente Microsoft che, senza un’apparente ragione valida, ha cancellato il tweet. Ovviamente il fatto che inizialmente abbia smentito l’esistenza dell’OS non implica che questo non sia effettivamente in sviluppo, e non è da escludere che lo sviluppatore non sia a conoscenza dei piani reali di Microsoft.

Qualche mese fa altri spifferi di corridoio riferivano che Microsoft avrebbe già mostrato Windows 12 agli sviluppatori, ma al momento non sono giunte informazioni specifiche in merito.