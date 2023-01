Windows 12 potrebbe essere il primo OS Microsoft ad integrare ChatGPT

Le prime indicazioni sull’integrazione dell’IA in Windows 12 sono arrivate direttamente da Microsoft, per bocca del Chief Product Officer durante la presentazione degli AMD Ryzen 7000. Oggi emergono nuove indiscrezioni sul presunto nuovo OS del colosso di Redmond e sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Secondo quanto riportato da WindowsLatest, varie fonti avrebbero confermato lo sviluppo di Windows 12, sebbene Windows 11 continui ad essere il focus principale dell’azienda.

Twelve potrebbe rappresentare un punto di svolta importante per la società americana, attraverso l’introduzione di diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale, anche alla luce degli ingenti investimenti che Microsoft sta portando avanti in ChatGPT. Allo stato attuale non è chiaro come sarà integrata l’IA di OpenAi all’interno del sistema operativo, ma il popolare sito sul mondo Windows ipotizza consigli o avvisi basati su OpenAI all’interno delle applicazioni di sistema, ma un primo assaggio potremmo averlo già con qualche prossimo major update per Windows 11. A riguardo però non sono arrivate ancora conferme o indicazioni.

Microsoft già attualmente utilizza l’IA nei propri prodotti: è il caso delle funzionalità legate alla fotocamera ed al microfono per sfocare lo sfondo, correggere la luminosità o filtrare il rumore di fondo ed aumentare la chiarezza della voce.

Panos Panay nel corso del CES 2023 ha affermato che “l’IA reinventerà il modo con cui interagiremo con Windows”, senza però entrare nei dettagli.