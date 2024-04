Windows 12 sarà a pagamento? Tutto ciò che sappiamo sul sistema operativo

L'uscita ufficiale di Windows 12 si farà attendere ancora a lungo: la stessa Microsoft, infatti, ha confermato che Windows 12 non verrà rilasciato nel 2024, ma arriverà nel 2025, mentre quest'anno debutterà la versione 24H2 di Windows 11. Ma sarà necessario pagare per installare Windows 12 sul propio PC?

Secondo i primi rumor, Windows 12 sarebbe stato un sistema operativo su abbonamento, abbandonando la formula di Windows 11 in favore di una serie di pagamenti mensili per accedere ad alcune funzioni Premium, molto probabilmente legate all'IA generativa in app come Paint, nonché al Chatbot di Copilot. L'approccio di Microsoft - sempre stando ai primi rumor - sarebbe stato molto simile a quanto già viene fatto per la suite di Office 365, con un canone mensile di abbonamento.

A fine 2023, però, altri leak hanno invece riportato che Windows 12 sarà completamente gratis e non richiederà alcun abbonamento per funzionare: ciò significa che anche le feature IA saranno gratuite su PC con il sistema operativo del colosso di Redmond. Difficile dire se ci si possa fidare di queste speculazioni: tutti i principali player del settore IA - da OpenAI a Google, passando persino per la stessa Microsoft - offrono delle funzioni esclusive dietro paywall per le proprie Intelligenze Artificiali, la cui gestione d'altro canto ha dei costi ingenti.

L'ipotesi più probabile, a nostro avviso, è che Windows 12 "base" sarà del tutto gratis e potrà essere scaricato e installato senza spendere un centesimo su qualsiasi PC compatibile. Tuttavia, alcune funzioni più avanzate del sistema operativo potrebbero essere effettivamente "bloccate" dietro un pagamento annuale o mensile - magari una cifra ridotta, inferiore ai cinque Euro per esempio - che vi garantirà l'accesso alle feature potenziate dall'IA del sistema operativo. Ciò che sembra certo, invece, è che non ci sarà da pagare una tantum per l'installazione di Windows 12 sul proprio computer.

