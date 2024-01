Windows 12 è in ritardo? Microsoft potrebbe lanciarlo solo nel 2025

Un leak di dicembre stabiliva che Windows 12 arriverà a giugno 2024, insieme ai primi PC pensati espressamente per l'IA e con una pletora di funzioni legate a quest'ultima. Ora che i primi "AI PC" sono stati lanciati al CES, però, emerge un rumor in contrasto con i precedenti: Windows 12 non arriverà affatto nel 2024, per una fonte attendibile.

I colleghi di Windows Latest, infatti, hanno scoperto che un documento di HP contenente la scheda tecnica del laptop HP Spectre x360 2-in-1 da 16" fa espressamente riferimento a Windows 11 2H24, anche noto con il nome di "Windows 11 2024 Update". Come i più attenti ricorderanno, nel 2023 Microsoft ha lanciato Windows 11 23H2, il grande aggiornamento di fine anno di Windows 11, nel mese di novembre. Visto che in molti si aspettavano che Windows 12 sarebbe arrivato nel 2024, un lancio di una versione 2H24 di Windows 11 è sembrata improbabile a molti esperti di settore.

Per questo, la conferma dell'arrivo di Windows 11 2H24 da parte di HP sembra stabilire con un certo livello di sicurezza che Windows 12 si farà attendere almeno fino al 2025. Comprensibile, specie alla luce del fatto che Windows 12 potrebbe essere una rivoluzione per il sistema operativo di Redmond: i leak su una versione in abbonamento del sistema operativo, insieme a tante nuove feature legate all'Intelligenza Artificiale, si sono sprecati negli ultimi mesi.

Per sviluppare queste nuove funzioni (insieme al nuovo business model in abbonamento) potrebbe però volerci più tempo del previsto, prefigurando così un posticipo di Windows 12 al 2025. In aggiunta, HP sembra anche aver anticipato alcune delle novità che potrebbero arrivare con Windows 11 2H24: tra di esse dovrebbero esserci un supporto avanzato al Wi-Fi 7 e una serie di nuove funzionalità IA, che saranno condensate in Microsoft Copilot 2.0.