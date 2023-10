Windows 12 sarà un sistema operativo ad abbonamento: lo suggerisce un leak

Nonostante le smentite dei dipendenti Microsoft sull’esistenza di Windows 12, continuano ad emergere indiscrezioni sulla prossima evoluzione del sistema operativo per PC. Nella fattispecie, il sito web tedesco Deskmodder ha individuato alcuni riferimenti a Windows 12 nel file di configurazione INI della build del canale Canary di Windows 11 23H2.

Utilizzando WinMerge, Deskmodder ha notato che nel file sono presenti diversi riferimenti ad un sistema d’abbonamento che potrebbe essere introdotto con Windows 12. Nella fattispecie, le stringe di codice sono le seguenti:

Edizione in abbonamento – (L_MsgSubscriptionEdition)

Tipo di abbonamento: L_MsgSubscriptionType (come "Abbonamento basato sul dispositivo" o "Abbonamento basato sull'utente")

E lo stato dell'abbonamento: L_MsgSubscriptionStatus (Attivo, Inattivo, Disattivato, Scaduto

Allo stato attuale, non sappiamo molto sul nuovo OS di Microsoft. Lo scorso marzo erano trapelati quelli che potrebbero essere i requisiti minimi di Windows 12: si parla di TPM 2.0, almeno 4 o 8GB di RAM, CPU almeno dual-core, 64GB di storage, schermo da almeno 9 pollici ad 8bit con risoluzione a 720p, supporto Secure Boot UEFI, DirectX 12 e driver grafico WDDM 2.0.

Non è la prima volta che si parla della possibilità che Microsoft lanci Windows 12 in abbonamento, e le indiscrezioni circolano sul web già da diverso tempo. Tuttavia, dalla società americana non sono arrivate conferme ufficiali.