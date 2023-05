Windows 12: il nuovo sistema operativo Microsoft è bellissimo in questo video concept!

Secondo i leak, Windows 12 sarà un sistema operativo modulare e scalabile, capace di funzionare su un numero quanto più alto possibile di device (a differenza di Windows 11, che con i suoi requisiti di sistema ha "tagliato fuori" varie macchine anche recenti). Ma come sarà il design di Windows 12? Questo video prova a rispondere.

Il video, intitolato "Meet Windows 12 (Concept)", non è ufficiale ed è stato realizzato dal canale YouTube Addy Visuals. La clip, dalla durata di poco più di due minuti, ci dà un'idea di quello che potrebbe essere il futuro del sistema operativo di Microsoft, che potrebbe non essere troppo diverso da Windows 11 ma che dovrebbe portare anche con sé una serie di novità molto richieste dai fan.

La prima è sicuramente la taskbar dinamica e fluttuante, che dovrebbe apportare un cambiamento tanto di design quanto di funzionamento reclamato a gran voce dagli utenti del sistema operativo del Colosso di Redmond, che per mesi hanno domandato il drag-and-drop dalla taskbar di Windows 11, salvo ottenerlo solo con l'aggiornamento alla versione 22H2 dell'OS.

Abbiamo poi un menu Start che comprende anche i widget, in una visualizzazione estremamente elegante che condensa questi ultimi, le app recenti, le informazioni sull'account Microsoft collegato alla sessione attiva e l'elenco delle app in un unico riquadro. I widget, poi, saranno anche accessibili da un apposito pannello laterale della taskbar, posizionato a sinistra di quest'ultima e che mostra varie informazioni in tempo reale, come l'ora, il meteo e le mail ricevute su Outlook.

Abbiamo poi un profondo redesign di Esplora File, che crea uno drop zone, ovvero una cartella temporanea dove è possibile conservare momentaneamente gli elementi spostati, copiati e incollati durante il browsing delle cartelle del computer: una novità che, se davvero fosse implementata, farebbe la felicità di tutti gli utenti che usano il PC per lavoro.

La feature sulla quale Addy Visuals non sembra essersi concentrato è invece l'unica finora confermata su Windows 12: infatti, sappiamo già da tempo che Windows 12 implementerà l'IA in qualche modo. Ciò che non sappiamo è come lo farà, perciò non ci resta che rimanere in attesa di qualche nuovo concept dei fan che possa farci sognare.