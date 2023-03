Windows 12, trapelano online i requisiti minimi: quanto sono attendibili?

In seguito alle prime avvisaglie relative alla potenziale futura possibilità di provare Windows 12, si torna a fare riferimento, in campo di rumor Tech, alla prossima "grande versione" dell'OS di casa Microsoft. Infatti, è iniziata a circolare online una presunta lista dei requisiti minimi.

A riportare quest'ultima sono fonti come Gizchina e NJCM India, ma chiaramente il tutto va preso con le dovute pinze, considerando anche che, secondo altri rumor, Microsoft avrebbe iniziato solamente da poco a lavorare alla prossima major release del sistema operativo per computer. Risulta dunque probabilmente un bene prendere quanto sta emergendo sul Web in queste ore più come un "cosa ci potremmo aspettare" che altro. In ogni caso, di seguito potete trovare quanto emerso finora.

I presunti requisiti minimi di Windows 12

TPM : Trusted Platform Module (TPM) 2.0;

: Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Memoria RAM : almeno 4/8GB di RAM;

: almeno 4/8GB di RAM; CPU : almeno dual-core 1GHz 64-bit;

: almeno dual-core 1GHz 64-bit; Storage : almeno 64GB;

: almeno 64GB; Schermo : almeno 9 pollici, 8 bit e alta risoluzione (720p)

: almeno 9 pollici, 8 bit e alta risoluzione (720p) Altro: supporto a Secure Boot UEFI, DirectX 12 e driver di visualizzazione e grafica WDDM 2.0.

Dando un'attenta occhiata al tutto, avrete notato le analogie coi requisiti minimi di Windows 11. Secondo queste indiscrezioni, infatti, cambierebbe ben poco rispetto all'attuale versione, dato che la modifica principale sarebbe relativa alla RAM richiesta.

Difficile per ora dare troppo credito al tutto, ma staremo a vedere. Ricordiamo, per il resto, che in questo periodo si sta vociferando molto dell'arrivo della prossima major release per via del fatto che Microsoft avrebbe deciso di puntare su un ciclo di aggiornamento triennale, mirando dunque a un possibile lancio di Windows 12 nel 2024.

Recenti rumor sembrano andare verso questa direzione, descrivendo una Microsoft che vorrebbe puntare molto sull'IA con questa versione, questione che potrebbe influire nell'accelerare i tempi, visto anche l'ampio riscontro ottenuto, ad esempio, dall'arrivo di ChatGPT potenziato su Bing. Ribadiamo che per ora non c'è nulla di ufficiale, ma di certo le indiscrezioni su Windows 12 si stanno facendo sempre più insistenti.