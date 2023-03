Windows 12, trapelano i piani: Microsoft vuole un sistema operativo modulare e scalabile

A poche ore dalla pubblicazione dei rumor sui presunti requisiti minimi di Windows 12, si torna a parlare del nuovo sistema operativo della società di Redmond. In un nuovo rapporto, Windows Central fa il punto sugli aspetti principali su cui intende soffermarsi Microsoft.

Confermate in parte le intenzioni di integrare ChatGPT in Windows 12: il gigante di Redmond vuole infatti che Twelve si focalizzi fortemente sull’intelligenza artificiale, ma anche che offra un’esperienza moderna. Attenzione però: gli ingegneri di Microsoft vogliono anche puntare sulla sicurezza e sulla distribuzione più rapida degli aggiornamenti.

Zac Bowden di Windows Central scrive anche che Microsoft vuole rilanciare i suoi piani per un sistema operativo modulare e scalabile in grado di funzionare su un’ampia gamma di dispositivi, con compatibilità anche con le vecchie app.

“Il progetto ha il nome in codice CorePC ed è progettato per essere una variante modulare e personalizzabile di Windows con cui sfruttare diversi form factor dei dispositivi. Non tutti i PC Windows necessitano dell’intera ampiezza del supporto delle app Win32 legacy e CorePC consentirà a Microsoft di configurare “edizioni” di Windows con diversi livelli di funzionalità e compatibilità delle app” si legge nel rapporto, secondo cui la suddivisione di Windows in più partizioni consentirà a Microsoft di offrire aggiornamenti più rapidi.

Bowden osserva anche che Microsoft intende svilupparlo come un rivale di ChromeOS, ovvero più piccolo ed efficiente delle build tradizionali di Windows.