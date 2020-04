Windows 20, o meglio Windows 10, e il concept dei sogni della community

Il mondo dei sistemi operativi è complesso e ci sono miriadi di aspetti da tenere in considerazione per chi ne sviluppa uno. Per questo motivo, a volte delle semplici idee possono rendere molto più semplice l'utilizzo di un OS come Windows 10.

È questo lo spirito con cui la community di appassionati del sistema operativo dell'azienda di Redmond continua a immaginare miglioramenti all'OS. In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser, il canale YouTube Avdan ha pubblicato un video concept in cui si immaginano alcuni cambiamenti che Microsoft potrebbe apportare al suo sistema operativo. Ovviamente, non si tratta di materiale ufficiale: è semplicemente la visione di un utente, proprio come quella che qualche settimana fa ha fatto sognare gli appassionati.

In ogni caso, il concept coinvolto, che viene chiamato Windows 20, cerca di far capire alle persone quanto il Fluent Design recentemente annunciato da Microsoft potrebbe rappresentare una rivoluzione per il sistema operativo dell'azienda di Redmond. Chiaramente, il creatore ci ha messo del suo nel reinventare l'interfaccia grafica e le funzionalità di Windows 10, mettendo in campo idee molto interessanti.

Ad esempio, troviamo un Action Center rinnovato e delle ottime possibilità di personalizzazione per la taskbar. Insomma, ancora una volta la community ha fornito degli spunti interessanti per migliorare Windows 10.