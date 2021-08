Windows 356 è un successo: Microsoft sospende la prova gratuita

Polverizzato ogni record in appena una manciata di ore. Windows 365 è finalmente disponibile e con esso anche le prove gratuite, rese disponibili da Microsoft proprio in occasione del lancio ufficiale del nuovo sistema su cloud.

In seguito alla mole di richieste ricevute per il periodo di prova gratuito però, Microsoft si è addirittura vista costretta a interromperne la distribuzione, per evitare sovraccarichi. Scott Manchester, direttore del Program Management per Windows 365, ha dichiarato che c'è stata una "risposta incredibile".

A questo punto, quindi, le prove gratuite sono temporaneamente sospese, almeno finché non sarà ampliata la capacità da parte di Microsoft stessa. Sarà comunque possibile iscriversi tramite l'apposito form per essere avvisati appena saranno disponibili novità in merito alla disponibilità di Windows 365.

Ricordiamo che il nuovo sistema operativo in streaming di Microsoft è disponibile in due versioni principali, ovvero Enterprise e Business, con prezzi a partire da 21,90 Euro al mese con accesso a singolo utente e configurazione a una vCPU, 2GB di RAM e 64GB di archiviazione. L'offerta massima acquistabile invece prevede 8 vCPU, 32GB di RAM e 512GB di archiviazione a un costo di 147,50 Euro al mese per singolo utente.

Nel frattempo, Microsoft ha anche svelato il nuovo Sistema Operativo desktop Windows 11, che prenderà il posto dell'apprezzato Windows 10.