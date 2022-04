Windows 365 sempre più potente: l'esperienza Cloud sbarca su Windows 11

A distanza di poco meno di un anno dal lancio di Windows 365, Microsoft aggiunge un altro tassello al suo ecosistema, che mira a fondere l'esperienza nativa Windows 11 con quella del suo servizio Cloud.

La versione Cloud dell'esperienza Windows si avvarrà, quindi, di tre nuovi strumenti. Il primo si chiama Windows 365 Boot e consente di aggiungere un livello ulteriore di profondità al proprio computer sulla nuvola. Infatti, con questo nuovo servizio potremo accedere a Windows 365 come se fosse un'installazione nativa: basterà accendere il computer e ci troveremo davanti alla schermata d'accesso non del nostro sistema operativo installato sulla macchina, bensì su Windows 365, in modo da sfruttare direttamente la potenza offerta dal PC remoto senza ulteriori passaggi.

Windows 365 Switch, poi, permette di compiere un ulteriore passo in avanti verso la completa fusione tra il nostro desktop e il servizio Cloud. Con questo utile switch, su Windows 11, sarà possibile aggiungere il desktop remoto alla lista dei nostri desktop locali, per usarlo in totale integrazione con il PC e accedervi con un singolo clic del mouse. Una mossa intrigante per spingere sempre di più sul nuovo OS di Microsoft, sebbene Windows 10 sia ancora il più popolare.

Con Windows 365 Offline, nomen omen, nel prossimo futuro sarà possibile godere dell'esperienza di Windows 365 anche quando usciamo dalla copertura di rete. Niente paura: il lavoro verrà sincronizzato automaticamente una volta recuperato il segnale.

A questi interessanti strumenti si aggiungerà anche Windows 365 App, un modo ancora più semplice e versatile per accedere direttamente al proprio PC remoto da piattaforma mobile.