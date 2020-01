Windows 7: un bug rimuove lo sfondo, sembra essere coinvolto anche Windows 10

Uno sfondo nero. Questo è quello che si sono ritrovati dinanzi alcuni utenti di Windows 7 all'accensione del loro computer in questi giorni. Ovviamente, sono subito partite le polemiche e diverse persone hanno ipotizzato che questo bug sia dovuto alla fine del supporto del sistema operativo, ma in realtà sembra che sia coinvolto anche Windows 10.

Infatti, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e come potete vedere su Reddit, il problema a quanto pare affligge entrambe le versioni del sistema operativo dell'azienda di Redmond. Al momento non sembra esistere un fix ufficiale, ma alcuni utenti sostengono di aver risolto la situazione disinstallando gli aggiornamenti KB4534310 e KB4534314 (o perlomeno questo metodo sembra funzionare per quanto riguarda Windows 7). In linea generale, l'inconveniente sembra proprio essere causato dalle ultime patch rilasciate da Microsoft.

Nel caso il vostro PC sia coinvolto, vi sconsigliamo di disinstallare le patch, visto che il wallpaper non è importante quanto la sicurezza del proprio dispositivo. Inoltre, alcuni utenti dichiarano di essere riusciti a risolvere semplicemente applicando manualmente un nuovo sfondo, quindi vi consigliamo di provare anche questo metodo.

Insomma, sicuramente stiamo parlando di un bug piuttosto strano, che si è verificato con una tempistica non esattamente delle migliori. Tuttavia, dato che sono coinvolti anche computer con Windows 10, sembra essere scongiurata l'ipotesi che si tratti di una scelta di Microsoft per mettere in guardia gli utenti di Windows 7.