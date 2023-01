Windows 7 a fine corsa: domani lo stop agli aggiornamenti di sicurezza estesi

Come ampiamente preannunciato da Microsoft, domani 10 Gennaio 2023 terminerà il supporto esteso per gli aggiornamenti di sicurezza di Windows 7 Professional ed Enterprise.

Si avvicina quindi la fine definitiva per il sistema operativo lanciato nell’ottobre 2009, per cui è stato tagliato il supporto a gennaio 2015 per gli utenti pubblici. Microsoft ha lanciato il programma Extended Security Update (ESU) per i clienti che avevano ancora bisogno di aggiornamenti e dell’OS sui propri PC, principalmente in ambito business, ma anche questo è a fine corsa e da domani coloro che avevano scelto di aderirvi non potranno più beneficiare degli aggiornamenti.

“La maggior parte dei dispositivi Windows 7 non soddisfa i requisiti hardware per l’aggiornamento a Windows 11. In alternativa, i PC Windows 7 compatibili possono essere aggiornati a Windows 10 acquistando e installando una versione completa del software” spiega Microsoft in una nota dove spiega che il supporto a Windows 10 sarà garantito fino al 14 Ottobre 2025, quindi per altri due anni. Qualora il PC fosse compatibile, quindi, viene consigliato di aggiornare direttamente a Windows 11.

Secondo i dati di Statcounter GlobalStats, attualmente Windows 7 gira sull’11% dei sistemi Windows attivi a livello mondiale, mentre Windows 8.1 è sceso all 2,59%.

Qualche giorno fa, Microsoft ha confermato che anche Microsoft Edge 109 segnerà la fine del supporto a Windows 7 ed 8: questa release sarà l’ultima a supportare Windows Server 2008 R2, Windows Server 2021 e Windows Server 2021 R2.