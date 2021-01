Windows 7 è ancora installato su milioni di computer: come aggiornarlo

Nonostante la fine del supporto risalga ormai a un anno fa, ci sono ancora milioni di utenti che utilizzano Windows 7. Questo può potenzialmente dare vita a problemi di sicurezza, quindi gli esperti stanno consigliando vivamente di aggiornare il computer.

In particolare, stando anche a quanto riportato da SlashGear e ZDNet, secondo un report al momento della fine del supporto c'erano ancora 200 milioni di PC a livello globale che utilizzavano Windows 7. Difficile fare una stima precisa su quanti utilizzino ancora oggi questa versione del sistema operativo di Microsoft, ma una recente indagine effettuata dagli analisti ha riacceso i riflettori sulla questione del mancato update.

Se, stando ai dati del Digital Analytics Program degli Stati Uniti d'America, a dicembre 2019 il 18,9% dei computer Windows disponeva di Windows 7, a fine 2020 la percentuale è pari all'8.5%. In parole povere, ci sono ancora milioni di utenti che utilizzano l'ormai obsoleta versione del sistema operativo dell'azienda di Redmond. Ribadiamo che non ci sono dati ufficiali, ma stando alle fonti ci potrebbero essere oltre 100 milioni di PC con Windows 7 a livello globale.

Questi dati ci offrono un quadro interessante, che dimostra quanto possa risultare difficile per Microsoft convincere gli utenti a passare all'ultima versione del sistema operativo. Considerate che questa volta l'azienda di Redmond ha pure consentito agli utenti di aggiornare gratuitamente il proprio computer da Windows 7 a Windows 10.

Tra l'altro, per i meno informati, vi ricordiamo che risulta ancora disponibile questa possibilità. Per aggiornare, basta recarsi sul portale ufficiale di Microsoft e utilizzare lo strumento per installare l'OS. Una volta terminata l'installazione, potrete attivare Windows 10 mediante Windows Update. Ovviamente, prima di fare questo potrebbe interessarvi fare un controllo dei software compatibili e mettere in atto tutte le operazioni preliminari del caso.