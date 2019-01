Windows 7: problemi di connettività dopo l'ultimo aggiornamento di sicurezza

Nella giornata di ieri abbiamo riportato su queste pagine la notizia della distribuzione del pacchetto di aggiornamenti per Windows 7, Windows 10, Windows 8.1 e Windows 8. Secondo quanto riferito da alcuni siti, le correzioni starebbero provocando qualche problema in Seven.

L'aggiornamento, il KB4480670, starebbe provocando qualche problema di connettività tra PC ed altri dispositivi come le stampanti, ed include anche correzioni a diverse falle di sicurezza, come Meltdown e Spectre.

Se si installa la correzione su un PC con Windows 7, o Windows 2008 R2 Server, che è collegato tramite una rete SMBv2 (la seconda versione del protocollo di condivisione file di Microsoft), questo provocherebbe alcuni problemi di connettività.

Gli utenti di Reddit, che hanno avuto modo di effettuare alcuni test, sostengono che almeno ad oggi l'unico modo per risolvere sarebbe di disinstallare l'aggiornamento KB4480970 tramite il menù Programmi e Funzionalità e quindi il pannello "Aggiornamento Installati".

Un altro modo per risolvere il problema sarebbe è da ricercare in alcune modifiche al registro, che però è una procedura rischiosa e complicata e può essere fatta in questo modo:

Aprire il menù "Start" e cercare "cmd", quindi avviare il prompt dei comandi con i diritti di amministratore;

Digitare il comando "reg add HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciessystem /v LocalAccountTokenFilterPolicy /t REG_DWORD /d 1 /f" e premere invio.

Ovviamente il comando deve essere digitato senza le virgolette, altrimenti il prompt non lo riconoscerà.