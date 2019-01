Windows 7 si avvicina alla fine del supporto, è tempo di passare a Windows 10

E' ufficialmente iniziato il conto alla rovescia di Microsoft in vista della fine del supporto per Windows 7, il cui gong finale scoccherà il prossimo anno. Il colosso di Redmond per tale ragione sta sollecitando gli utenti ad aggiornare i propri dispositivi a Windows 10.

Ten che, come vi abbiamo raccontato, nonostante una lenta adozione ed i problemi riportati con l'October Update, lo scorso mese di Dicembre ha detronizzato Windows 7 dalla classifica dei sistemi operativi più utilizzati, dopo sei anni.

Lanciato alla fine del 2009, Windows 7 è stato uno degli OS apprezzato dai tempi di XP, complice anche un Windows Vista che non è certo entrato nei cuori degli utenti, ed un Windows 8 che avrebbe dovuto prendere il suo posto ma che come abbiamo potuto ben vedere non è riuscito a raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società americana.

La fine del supporto scatterà il 14 Gennaio 2020: oltre questa data, Microsoft non fornirà più alcun tipo di supporto ufficiale o correzioni critiche per la sicurezza. La società di Satya Nadella però ha voluto precisare che sarà comunque possibile continuare ad utilizzare l'OS, ma il livello di protezione garantito sarà meno elevato. E proprio per tale motivo invita gli utenti ad eseguire l'aggiornamento a Windows 10.