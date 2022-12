Windows 7 e Windows 8 vicini a fine corsa: tra meno di un mese la fine del supporto

L’adozione di Windows 11 è stata inizialmente piuttosto lenta, ma nel 2023 la situazione potrebbe cambiare dal momento che si sta avvicinando la fine del supporto per Windows 7 e Windows 8 anche per gli utenti ed aziende che stanno continuando ad utilizzarlo.

La data da segnare sul calendario è il 10 Gennaio 2023, a partire dal quale Microsoft non offrirà nemmeno più gli aggiornamenti a pagamento, come avvenuto fino ad ora.

Microsoft ha anche confermato che la fine del supporto per Microsoft Edge e WebView2 per Windows 7 e Windows 8/8.1, un motivo in più per spingere gli utenti ad aggiornare.

“Con la fine del supporto a Windows 7 Extended Security Update (ESU) e Windows 8/8.1 il 10 gennaio 2023 e la fine del supporto di Google Chrome per Windows 7 e Windows 8/8.1, Microsoft Edge109 e WebView2 Runtime 109 saranno le ultime versioni a supportare questi sistemi operativi. Inoltre, le versioni WebView2 SDK 1.0.1519.0 e successive non supporteranno più Windows 7 e Windows 8/8.1” ha spiegato Microsoft nel comunicato, dove specifica che il lancio di Edge 109 e WebView2 Runtime 109 è previsto nella settimana del 12 Gennaio 2023.

“Anche se le versioni 109 e precedenti di Microsoft Edge e WebView2 Runtime continueranno a funzionare su questi sistemi operativi, non riceveranno nuove funzionalità, futuri aggiornamenti di sicurezza o bug fix” continua.

Per tutte le informazioni su dove e come scaricare Windows 11, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata.