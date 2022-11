Windows 8.1 verso la fine: Microsoft ricorda termine supporto a inizio 2023

La fine del supporto a Windows 8.1 sta per arrivare: ormai sono passati quasi sette anni dall’abbandono di Windows 8 per un focus sulle iterazione successive del sistema operativo di casa Microsoft e, con l’obiettivo di promuovere Windows 11, la società di Redmond ricorda ancora una volta la necessità di abbandonare Windows 8.1.

In queste ore l’azienda ha ribadito che Windows 8.1 verrà abbandonato il 10 gennaio 2023 e non offrirà supporto esteso dopo tale data. In poche parole, non c’è altra scelta oltre all’upgrade a Windows 10 o Windows 11, o all’acquisto di un nuovo computer con quest’ultima versione già installata.

Nella pagina di supporto ufficiale si legge quanto segue: “Per mantenere l'affidabilità e la stabilità di Microsoft 365, ti consigliamo vivamente di sfruttare le funzionalità hardware più recenti passando a un nuovo PC con Windows 11. I PC sono cambiati sostanzialmente da quando Windows 8.1 e Windows 8 sono stati rilasciati per la prima volta. I computer di oggi sono più veloci, più potenti e più eleganti, inoltre vengono forniti con Windows 11 già installato. La maggior parte dei dispositivi Windows 8.1 o Windows 8 non soddisfa i requisiti hardware per l'aggiornamento a Windows 11, in alternativa, i PC Windows 8 e 8.1 compatibili possono essere aggiornati a Windows 10 acquistando e installando una versione completa del software. Prima di investire in un aggiornamento di Windows 10, meglio tenere presente che Windows 10 raggiungerà la data di fine del supporto il 14 ottobre 2025”.

Insomma, non manca nemmeno troppo tempo alla fine di Windows 10: è proprio necessario passare a Windows 11.

Parlando sempre del detto OS, saranno tre gli aggiornamenti principali di Windows 11.