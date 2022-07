Windows 8.1 verso fine supporto, appaiono avvisi su schermo a utenti

Microsoft continua a mettere sotto pressione coloro che si affidano ancora a Windows 8.1, versione datata del sistema operativo che arriverà a fine corsa il 10 gennaio 2023. Dopo gli avvisi alla stampa trattati anche sulle nostre pagine lo scorso giugno, ora appaiono i primi avvisi sugli schermi dei computer.

Nel tentativo di rendere gli utenti di Windows 8.1 più consapevoli dell'imminente fine del supporto, gli sviluppatori del gigante statunitense hanno iniziato a diffondere con l’ultimo aggiornamento cumulativo un avviso su schermo simile al seguente: “Il 10 gennaio 2023 è l'ultimo giorno in cui Microsoft offrirà aggiornamenti di sicurezza e supporto tecnico per i PC che eseguono Windows 8.1. Ti stiamo contattando ora per ringraziarti per la tua lealtà e aiutarti a prepararti per il prossimo update”.

Questa notifica apparirà a tutti gli utenti che hanno scaricato la patch KB5015874 per Windows 8.1 e potrà essere disattivata in due modi: scegliendo l'opzione "Ricordami più tardi", con la quale la notifica riapparirà dopo 35 giorni, o l’opzione “Ricordami dopo la data di fine supporto”, ergo dal 10 o 11 gennaio del prossimo anno.

Ricordiamo, peraltro, che si tratterà del termine del supporto esteso: il supporto mainstream per Windows 8.1 è infatti terminato il 9 gennaio 2018, quindi la soluzione ideale sarebbe effettuare almeno l’aggiornamento gratuito a Windows 10 e poi, eventualmente, a Windows 11 se il computer risulta compatibile. In alternativa, Microsoft consiglia di sostituire il dispositivo con uno che supporti Windows 11 alla prima accensione.

