Windows 8: per tutto questo tempo non ci siamo accorti del suono di avvio

La fine del supporto a Windows 8.1 sta per arrivare e si chiude dunque un'altra era per il sistema operativo di Microsoft. È tempo di guardarsi per un momento indietro, cercando di scoprire curiosità su questa versione del sistema operativo. In questo contesto, è arrivata una rivelazione non di poco conto: il suono di avvio di Windows 8 esiste.

A tal proposito, come riportato da The Verge, sul canale YouTube Jensen Harris è di recente stato pubblicato un video in cui vengono svelati dettagli su questo elemento. Più precisamente, Harris, che è un ex dipendente di Microsoft, ha spiegato che in realtà, perlomeno nella prima concezione dell'OS, Windows 8 disponeva di un suono di avvio.

È risaputo che quest'ultimo poi non sia poi stato implementato, in quanto Windows 8 aveva un processo di avvio silenzioso, ma è interessante notare che l'iniziale "suono mancante" è ancora oggi presente nelle più recenti iterazioni dell'OS di Microsoft. Infatti, Windows 10 e Windows 11 "nascondono" da parecchi anni questa chicca: semplicemente, finora la storia non era stata raccontata.

Ebbene, Harris, che era stato direttamente coinvolto nella rimozione del suono di avvio da Windows 8 (ricordiamo che essenzialmente tutte le versioni di Windows dispongono di un suono distintivo per la fase di startup), ha voluto spiegare qual era il suono mancante. Quest'ultimo è lo stesso disponibile su Windows 10 e Windows 11: è possibile trovarlo nel percorso "C:windowsmedia", dato che il file coinvolto è "Windows Logon.wav".

Il motivo per cui il suono di avvio era stato rimosso da Windows 8? La "colpa" fu della diffusione dei laptop e degli sforzi di Microsoft relativi al progetto Windows su ARM: si temeva che un suono di avvio avrebbe potuto comportare situazioni non propriamente idilliache nei luoghi pubblici. Inoltre, Microsoft stava ottimizzando pesantemente Windows su ARM, dunque la decisione fu quella di optare per un processo silenzioso.