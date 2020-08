Windows 95, Microsoft lo ha lanciato 25 anni fa: oggi gira come app

È l'agosto del 1995. Sul palco c'è un Bill Gates ancora in carriera, intento a presentare una versione del sistema operativo per desktop di Microsoft che sarebbe rimasta in commercio per 7 anni, ovvero fino al 2002. Si tratta di Windows 95, che ha appena spento 25 candeline.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e MSPowerUser, lo storico "balletto" di Gates, Steve Ballmer e soci sulle note di "Start Me Up" dei The Rolling Stones (brano utilizzato anche per lo spot promozionale che trovate in calce alla notizia) risale al 24 agosto 1995. Le scelte di marketing erano interessanti per l'epoca, ma lo era ancora di più l'OS in sé.

Infatti, Windows 95 è stato il primo sistema operativo a 32 bit di Microsoft. Questo aspetto ci fa comprendere meglio a quali ritmi si sia sviluppata la tecnologia, dato che siamo in un periodo in cui si parla di fine dell'era dei 32 bit, visto che la società di Redmond non rilascerà più build di questo tipo per i nuovi computer con Windows 10. Insomma, in 25 anni abbiamo fatto passi da gigante.

Tuttavia, all'epoca Windows 95 riuscì a vendere 7 milioni di copie durante le prime cinque settimane di commercializzazione, portando le persone a "prendere d'assalto" i negozi per acquistare il CD-ROM del sistema operativo di Microsoft. Erano altri tempi, ma quel che è certo è che Windows 95 è stato molto importante per il mondo dei computer, dal pulsante Start al "Plug and Play", che consentiva all'OS di rilevare e installare l'hardware automaticamente.

In ogni caso, se siete un po' nostalgici, dovete sapere che è possibile utilizzare Windows 95 come app sul vostro computer. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di dare un'occhiata a questo progetto.

Per il resto, Microsoft ha festeggiato il 25esimo anniversario di Windows 95 pubblicando un video che mostra l'evoluzione dell'OS. Inoltre, per i più curiosi, la società di Satya Nadella ha reso pubbliche delle interviste ad alcuni suoi dipendenti che hanno lavorato a Windows 95 e che fanno ancora oggi parte del team dell'azienda di Redmond. Trovate tutto sul sito ufficiale di Microsoft ("The Start of Something Different", podcast in inglese).