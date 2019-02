Windows 95 torna sotto forma di app, con Wolfenstein3D e DOOM

La scorsa estate avevamo discusso su queste pagine del progetto di Felix Rieseberg, uno sviluppatore che su Github aveva lanciato un particolare progetto: Windows 95 sotto forma di applicazione per Windows, macOS e Linux. Oggi torniamo sulla questione, dal momento che è stata lanciata la seconda versione dell'applicazione.

Il download può essere effettuato direttamente dalla pagina GitHub ufficiale, su cui sono presenti le versioni per Windows, macOS e Linux di Windows 95 v2.0. Le novità rispetto alla versione iniziale sono davvero tante, a partire dalla presenza di vari giochi storici che sicuramente appassioneranno migliaia di utenti e li spingeranno ad effettuare il download.

Andiamo però per ordine. La v2.0 di Windows 95 infatti include anche FrontPage, lo storico compilatore per siti web di Microsoft, Netscape 2.0 e FrontPage Server. A livello di giochi sono presenti Doom, Wolfenstein3D, Grand Prix Circuit e A10 Tank Killer, che possono essere giocati integralmente dagli utenti, proprio come avveniva sul sistema operativo rilasciato quasi 25 anni fa.

Il tutto è stato reso possibile grazie all'utilizzo di Electron, che ha consentito allo sviluppatore di portare Windows 95 sulle tre principali piattaforme desktop, al netto delle normali limitazioni tecniche su cui però sicuramente sorvoleranno i più nostalgici. Il tutto mentre Microsoft è già al lavoro sulla versione di Windows 10 del 2020.

