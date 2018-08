Windows 95 torna sotto forma di app per Windows, macOS e Linux

Per molti, Windows 95 è stato uno dei sistemi operativi più importanti della storia, in quanto ha segnato un solco profondo rispetto al passato, grazie all'introduzione dell'interfaccia grafica moderna e soprattutto dell'ormai iconico tasto Start, diventato un marchio di fabbrica per l'intero ecosistema Microsoft.

Per tutti i nostalgici, lo sviluppatore Felix Rieseberg ha sviluppato un'applicazione Electron, disponibile attraverso la pagina GitHub del progetto, raggiungibile a questo indirizzo, che fa rivivere il sistema operativo su Windows, macOS e Linux.

Chiaramente, si tratta di un'app base, e non di un vero e proprio sistema operativo, come Windows 95. Gli utenti però potranno comunque accedere alle funzioni di base, come Internet Explorer, ed al floppy che può essere montato attraverso le immagini .img, per utilizzare le vecchie applicazioni (ormai poche) compatibili con il sistema.

Non mancano i problemi qua e là, il che è perfettamente giustificabile se si conta che siamo comunque di fronte ad un progetto puramente amatoriale, mentre come osservato dagli sviluppatori, a livello tecnico il sistema operativo viene eseguito su una macchina virtuale basata su Electron, che giustifica la scarsa velocità.

L'utilità dell'app è difficile da trovare, ma siamo sicuri che gli appassionati si divertiranno non poco a spulciare all'interno di questa particolare versione di Windows 95.