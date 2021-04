Windows accessibile ovunque: il servizio Microsoft Cloud PC arriva in estate?

Un nuovo rapporto pubblicato da ZDNet riferisce che Microsoft si starebbe preparando a lanciare il servizio di Cloud PC già la prossima estate. Mary Jo Foley osserva che il colosso di Redmond mira a lanciarlo a giugno o luglio, probabilmente in concomitanza della conferenza Inspire che si terrà il 14 e 15 Luglio.

Non si tratta della prima volta che emergono informazioni su questo servizio: già lo scorso anno erano emersi alcuni rapporti, che puntavano ad un lancio previsto nel corso della primavera 2021. Dal momento che siamo nel bel mezzo della stagione ed ancora non sono arrivate indicazioni in merito, però, appare improbabile vederlo nelle prossime settimane.

Sono scarsi anche i dettagli sul servizio. ZDNET afferma che Microsoft intende venderlo ad un "prezzo forfettario" per gli utenti: si tratterà di un'esperienza basata su Microsoft 365, ed è prevista anche una funzionalità che permetterà agli utenti di accedere da remoto ad un desktop Windows con possibilità di utilizzare tutta la suite di produttività Microsoft Office.

Secondo le informazioni di Cloud PC trapelate in precedenza, la configurazione base includerà 2 vCPU, 4 gigabyte di RAM ed un SSD da 96 gigabyte, ma gli utenti dovrebbero anche essere in grado di scegliere l'opzione con 8GB di RAM, o 3 vCPU. L'obiettivo sarebbe di fornire agli utenti un'esperienza Windows accessibile da ovunque.