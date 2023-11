Windows CE raggiunge fine supporto nel 2023: 27 anni dopo l'uscita

Era il 16 novembre 1996, ormai quasi 27 anni fa, quando uscì la prima release di Windows CE, il sistema operativo di Microsoft pensato per i device portatili. Fermi tutti: non si tratta degli smartphone e tablet a cui si fa riferimento oggi, dato che più che altro i termini da utilizzare sono, ad esempio, PDA, Pocket PC e Palmari.

Certo, si fa riferimento a "un'altra epoca" per un mondo Tech in costante evoluzione, ma come riportato anche da Ars Technica e The Register, la fine del supporto di Windows CE è stata raggiunta di recente: il 10 ottobre 2023. Insomma, 26 anni dopo l'uscita (quasi 27), è giunta l'ora per Microsoft di mettere fine al progetto.

Windows CE ha supportato un ampio numero di dispositivi, dagli ATM ai netbook, riuscendo a ottenere un ciclo di vita invidiabile per un qualsivoglia sistema operativo. Per certi versi, Windows CE a un certo punto ha supportato anche Windows Phone 7 (il kernel era Windows CE, ma le cose sono cambiate nel 2012 con Windows Phone 8 e il kernel Windows NT). In un periodo in cui si fa riferimento a sistemi operativi per tutto in ambito Android, ripensare a quanti usi di Windows CE sono stati fatti col passare degli anni fa sicuramente un certo effetto.

In ogni caso, che si faccia riferimento alla più recente versione del "tuttofare" di Microsoft col nome di Windows Embedded Compact 2013 o denominandola Windows CE 8.0, adesso è arrivata la fine del supporto. Insomma, nonostante Satya Nadella abbia rilasciato dichiarazioni su Windows Phone, la fine di Windows CE è arrivata.