Windows Collaboration Displays, i nuovi schermi intelligenti di Microsoft per i meeting

Microsoft presenta al Computex una nuova linea di prodotti, pensata per agevolare le conferenze di lavoro. Windows Collaboration Displays è il risultato della collaborazione tra il colosso di Redmond ed alcuni produttori di schermi come Sharp ed Avocor, e consiste in una serie di pannelli "smart" in grado di collegarsi ai PC dotati di Windows 10.

Nonostante Microsoft abbia presentato da poco un'altra soluzione dedicata al mondo del business, ovvero Surface Pro 2, la compagnia ha deciso di spingersi ancora più in là, e creare così uno schermo dotato di diversi sensori capaci di dialogare con le nuove feature inserite in Azure: i Windows Collaboration Displays saranno in grado di percepire la presenza di una o più persone all'interno di una stanza, e di gestire di conseguenza l'assegnazione dei posti a sedere durante una conferenza o la climatizzazione del luogo che li ospita.

I display di questa linea sono ad alta risoluzione, multi touch e supportano l'uso del pennino; inoltre sono equipaggiati con una serie di microfoni far-field, in grado di sfruttare Cortana, e con una videocamera, posizionata sul lato superiore della cornice, che permette di effettuare video-conferenze sfruttando Microsoft Teams o altri software dedicati.

Una soluzione, quella pensata da Microsoft, che va a sostituire i classici televisori o proiettori utilizzati nel mondo del business.