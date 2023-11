Windows compie 40 anni: ecco com'era il Windows 1.0 di Bill Gates

Sono in molti oggi a usare Windows 11 (e soprattutto sono in tanti a usare ancora Windows 10), ma ne è passata di acqua sotto i ponti nei 40 anni di vita di Windows. Sì, sono già passati 40 anni.

Per intenderci, come ricordato anche da The Verge, era il 10 novembre 1983 quando Bill Gates decise di annunciare per la prima volta il sistema operativo per computer. Non a caso esiste un articolo di Wired che include direttamente nel titolo questa storica data, ricordando che la presentazione avvenne nel contesto di un evento legato all'Helmsley Palace Hotel di New York.

Va detto che non si fa riferimento all'effettiva commercializzazione dell'OS, visto che quella, come ben sanno coloro che hanno approfondito la storia di Microsoft, sarebbe arrivata due anni dopo, ovvero nel 1985, tramite il rilascio estivo di Windows 1.0. Questa versione, tra l'altro, era destinata esclusivamente agli sviluppatori, tanto da essere chiamata anche Premiere Edition.

La prima versione pubblica, ovvero Windows 1.01, sarebbe stata lanciata nel novembre del 1985. Ma com'era l'OS iniziale di Bill Gates? È un video pubblicato ormai parecchi anni fa sul canale YouTube GregorRichards a ricordarcelo. Spoiler: l'interfaccia grafica era presente, ma di certo al giorno d'oggi potrebbe essere vista come rudimentale. In ogni caso, vale la pena fare gli auguri a Windows.