Windows 10: disponibili gratis i 19 migliori sfondi 4K del 2019

Piacevole regalo della domenica da Microsoft. Il colosso di Redmond ha infatti pubblicato sul Microsoft Store un nuovo tema contenente i 19 migliori sfondi in 4K del 2019. Intitolato "Best of Wallpapers 2019 Exclusive", il pacchetto contiene wallpaper in altissima qualità da utilizzare sui propri PC e dispositivi.

Il download può essere effettuato gratuitamente tramite questo indirizzo: basta cliccare sul pulsante "Ottieni" ed il gioco è fatto. Il peso è di circa 19,09 megabyte, quindi anche abbastanza leggero per concluderlo in pochi secondi.

Dopo aver scaricato la raccolta, basta andare in Start -> Impostazioni -> Personalizzazione -> Temi e fare click sul proprio wallpaper preferito.

Microsoft nella descrizione ringrazia coloro che hanno scelto di utilizzare Windows 10 nell'anno da poco concluso. Le immagini includono paesaggi notturni, animali, ma anche montagne e tanto altro. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti.

Nella settimana che si è conclusa è anche arrivata la notizia che il 20H1 Update è pronto, e dovrebbe vedere la luce nel corso dei prossimi mesi. Secondo le indiscrezioni, la distribuzione dovrebbe iniziare non prima di Maggio, ma a riguardo ancora non sono arrivate conferme o smentite. Nei prossimi giorni invece la società di Redmond pubblicherà il fix per i problemi riportati con il File Explorer.