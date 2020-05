Windows e Internet Archive, qualcuno sta caricando temi anni 90 a profusione

Siete stanchi dei soliti temi per Windows 10? Siete dei "nostalgici" degli anni '90 e vorreste tornare, almeno virtualmente, in quel periodo? Potrebbe essere la vostra occasione.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizmodo, in questi giorni alcuni appassionati stanno caricando a profusione dei temi anni '90 sull'Internet Archive, il portale che si prefigge l'obiettivo di preservare il "passato tecnologico". C'è veramente di tutto, dai Simpson a Star Trek, passando per Bad Boys e per innumerevoli altri film e serie TV dell'epoca.

I temi sono accessibili principalmente tramite la pagina dell'utente Grassmunk. Insomma, potrebbe trattarsi di contenuti molto interessanti per coloro che vogliono tornare un po' indietro nel tempo. Pensate che, al momento in cui scriviamo, l'utente coinvolto ha all'attivo oltre 1800 upload (e il numero sta continuando a salire).

Insomma, dopo le oltre 20.000 VHS e l'aggiunta di miriadi di giochi gratuiti, l'Internet Archive continua a popolarsi di contenuti. Vi ricordiamo che dietro al progetto c'è un'organizzazione non-profit, che ha lo scopo di creare una sorta di biblioteca digitale dove far "rivivere" i contenuti che altrimenti andrebbero perduti.

Per farvi un esempio concreto, si tratta della stessa organizzazione di Wayback Machine, il noto tool che "conserva" le precedenti versioni dei siti Web. Per maggiori dettagli sul progetto, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale dell'Internet Archive.