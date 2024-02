Windows Mixed Reality al capolinea: stop al supporto su Windows 11

L'addio a Windows Mixed Reality era stato annunciato a fine dicembre, ma ora è diventato effettivo: con l'ultima build di Windows 11, infatti, la funzione Mixed Reality di Windows è scomparsa dal sistema operativo di Microsoft. Mixed Reality, così, va in pensione dopo sette anni dal lancio.

Spiega infatti The Verge che Windows Mixed Reality è stata rimossa dall'ultima release di Windows 11, ovvero dalla versione Preview Build 26052 del sistema operativo, rilasciata sui canali Dev e Canary nelle scorse ore. L'eliminazione della feature è anche stata confermata dal changelog dell'update pubblicato sul blog di Windows. Per il momento, ovviamente, l'eliminazione di Windows Mixed Reality non riguarda gli utenti che hanno una versione stabile del sistema operativo, ma solo gli iscritti al programma Insider.

In effetti, la Build 26052 sembra essere quella delle "pulizie di primavera" per Windows 11: con quest'ultima, infatti, Microsoft ha bloccato la compatibilità di Windows con alcuni vecchi PC dotati di CPU considerate troppo antiquate. Nulla di troppo strano, se consideriamo che le Build che iniziano con il numero 26 sono quelle che dovrebbero portare, nella seconda metà dell'anno, al rilascio di Windows 11 24H2, il più grande aggiornamento del 2024 per il sistema operativo di Redmond.

Di fatto, comunque, i visori compatibili con Windows Mixed Reality smetteranno di funzionare una volta che avrete installato la nuova Build o Windows 11 2H24 in versione stabile. Al contempo, verrà meno la compatibilità dei visori Windows Mixed Reality con SteamVR e SteamVR Beta: se avete un visore di Redmond (con l'eccezione di Hololens, che invece ha un funzionamento a parte), rischierete di perdere l'accesso ai vostri titoli VR per PC, a meno che non acquistiate un nuovo headset.

Per chi desidera continuare ad utilizzare Windows Mixed Reality, invece, Microsoft consiglia di non aggiornare il proprio PC a Windows 11 24H2 o alle release successive, mantenendolo invece fermo all'ultima versione stabile di Windows 11 23H2. Così facendo, i vostri device funzioneranno perfettamente con SteamVR fino al 2026.