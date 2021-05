Windows e Office piratati, donna condannata al carcere in Spagna

La pirateria è un reato e nell'ultimo periodo sembra che le autorità stiano iniziando ad applicare il "pugno duro" in modo ancora più deciso che in passato. Infatti, in seguito alla questione legata a SpaceX, arriva la notizia relativa alla condanna al carcere per una donna spagnola. Il motivo? Aver piratato Windows e Office.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, la persona coinvolta avrebbe utilizzato copie pirata del software di Microsoft su due degli otto computer che era solita utilizzare. La donna è stata inizialmente scoperta nel 2017 e da allora si è passati più volte per i banchi del Tribunale. Ci sono stati vari "passaggi legali", ma alla fine è arrivata la decisione della Corte suprema spagnola.

La condanna "ammonta" a sei anni di carcere e una multa pari a 3600 euro, ovvero il valore delle licenze relative al software coinvolto. Inoltre, la donna dovrà versare una cifra non meglio precisata nelle casse di Microsoft. In ogni caso, al netto del singolo caso, la sentenza crea sicuramente un precedente non di poco conto.

Si tratta infatti della prima volta che accade questo in Spagna. Infatti, in questa vicenda si fa riferimento a un singolo che ha piratato alcune licenze di Windows e Office, mentre in passato condanne del genere erano state "inflitte" solamente per la condivisione di file in modo massiccio, ad esempio per la distribuzione di film in modo illegale.