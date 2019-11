Windows è salvo sui PC Huawei. Microsoft ottiene la licenza speciale del Governo USA

Nella notte italiana Microsoft ha annunciato di aver ottenuto la licenza da parte del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per tornare a commerciare con Huawei. Si tratta di una notizia molto importante soprattutto per il colosso cinese, che potrà continuare ad usare Windows sui propri PC.

"Il 20 Novembre, il Dipartimento del commercio degli Stati Uniti ha accolto la richiesta di Microsoft di ottenere una licenza per esportare software per il mercato di massa ad Huawei. Apprezziamo la decisione del Dipartimento a seguito della nostra richiesta" ha dichiarato un portavoce della società americana a Reuters.

Mercoledì scorso un funzionario americano ha svelato che il Ministero ha ricevuto circa 300 richieste. Non era però scontata la presenza di Microsoft in lista, nonostante i rapporti commerciali con Huawei che come noto utilizza il sistema operativo di Big M sui propri computer.

Il Dipartimento ha anche fatto sapere che solo la metà delle domande sono state esaminate, e non è stato concesso il via libera univoco a tutti: alcune infatti sono state rigettate L'attesa degli osservatori ed utenti però è per Google, per le Google Apps che come noto non sono presenti su Huawei Mate 30 Pro in Europa.

La situazione a quanto pare si sta lentamente sbloccando, e qualche giorno fa il presidente Donald Trump ha concesso tre mesi di proroga ad Huawei.