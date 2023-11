Anche su Windows si potrà usare la fotocamera dello smartphone come webcam

Il sito web specializzato Android Authority riferisce che Microsoft starebbe lavorando per implementare nell’app Phone Link, la possibilità di utilizzare la fotocamera del proprio smartphone come webcam per il PC, in linea con quanto fatto da Apple con la feature Continuity Camera di macOS Ventura.

Nella fattispecie, il sito web spiega che nel codice sorgente della versione 1.23102.190.0 dell’applicazione Phone Link sono presenti dei riferimenti più o meno espliciti all’arrivo di tale funzione. Il sito osserva che alcune stringhe di codice fanno riferimento alla configurazione di un sistema che permetterà di utilizzare la fotocamera frontale o posteriore del proprio smartphone come webcam del PC, senza doversi affidare ad accessori di terze part.

Gli utenti a quanto pare saranno anche in grado di applicare vari filtri: dall’HDR alla modalità notte flou, passando per la stabilizzazione dell’immagine, il ritocco del volto ed altro. Presente anche una funzione simile a quella di Apple che centra automaticamente l’inquadratura.

Phone Link può già accedere alla fotocamera ma allo stato attuale non fa altro che fare il buffering della videochiamata sul telefono. Con questa novità Microsoft vuole portare proprio le videoconferenze nella stessa app. Non è chiaro però su quali dispositivi sarà disponibile questa feature. Nessuna informazione sulla possibile data di lancio.