Windows in streaming su iPhone, iPad e Mac: ecco l'applicazione ufficiale

È tempo di novità in casa Microsoft. Dopo il rebrand di Bing Chat in Copilot, adesso la società di Redmond sta facendo un passo oltre per quel che riguarda Windows. A tal proposito, è stata ufficializzata un'applicazione legata all'OS accessibile anche da iPhone, iPad e Mac.

Ebbene, come riportato anche da The Verge, nonché come si apprende mediante un post pubblicato direttamente sul portale ufficiale di Microsoft, è stata lanciata una soluzione chiamata Windows App. No, non avete letto male: quest'ultima è disponibile per iOS, iPadOS e macOS, oltre che per browser Web (e per lo stesso Windows).

I più attenti tra di voi avranno già intuito a cosa si fa riferimento: si tratta essenzialmente di un rinnovo della "vecchia" applicazione Windows 365, quindi si punta sul mondo business (anche se, a questo punto, l'ipotesi di una futura espansione a livello consumer non sembra poi così improbabile). In ogni caso, di mezzo c'è la possibilità di effettuare uno "streaming" di una copia di Windows sui succitati dispositivi.

Si può passare per un PC remoto oppure per Azure Virtual Desktop, Windows 365, Microsoft Dev Box e Remote Desktop Services di Microsoft. La cosiddetta Windows App integra il supporto per l'utilizzo di più monitor, già in questa prima versione preview. Certo, la società di Redmond dispone da tempo di app simili per quel che riguarda i PC remoti, ma di certo la scelta di un rebrand in "Windows App", per una soluzione disponibile anche per iPhone, iPad e Mac, non passa inosservata. Questo anche in ottica ambizioni lato cloud dell'azienda.