Windows Subsystem for Linux arriva su Microsoft Store: compatibile con Windows 10 ed 11

Microsoft comunica oggi che Windows Subsystem for Linux è disponibile per tutti su Microsoft Store e può essere installato dagli utenti Windows 10 ed 11.

Grazie a questo nuovo modello di distribuzione, gli utenti che lo installeranno tramite lo Store avranno la possibilità di godere di aggiornamenti più rapidi e non dovranno più installarli tramite WIndows Update, come avveniva in precedenza.

Windows Subsystem for Linux fondamentalmente non diventa più una componente opzionale del sistema operativo, ma una vera e propria app a se stante con gestione separata anche in termini di aggiornamenti.

Microsoft ha anche accolto le richieste degli utenti ed ora coloro che posseggono PC basati su Windows 10 potranno installare le app GUI di Linux a seguito dell’aggiornamento di WSL alla versione presente sul Microsoft Store.

Craig Loewen, Program Manager di Windows Developer, ha spiegato che “con l’arrivo di Windows Subsystem for Linux sul Microsoft Store eliminiamo l’etichetta di “Anteprima. In risposta alle richieste della nostra community, WSL dello Store è ora disponibile anche su Windows 10 oltre a Windows 11. Pertanto, gli utenti di Windows 10 potranno anche godere di tutte le ultime funzionalità per WSL, inclusi systemd ed il supporto alle app GUI!”.

Tutti i dettagli sono disponibili nel comunicato stampa diffuso da Microsoft.