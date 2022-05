Windows, trapela nuovamente online il nuovo client One Outlook per la posta elettronica

I colleghi di XDA hanno pubblicato sulle loro pagine in anteprime alcune immagini del già vociferato client One Outlook di Microsoft, vale a dire il nuovo client di posta elettronica basato sul web su cui il colosso di Remond starebbe lavorando da tempo.

Come ampiamente prevedibile, la nuova app sembra quasi identica al sito web di Outlook su browser, ma XDA spiega che ci sono alcune differenze importanti che scalfiscono un solco rispetto alla versione web. Innanzitutto, gli utenti avranno la possibilità di cambiare l’aspetto della barra multifunzione nella parte superiore della casella di posta: sarà possibile scegliere tra una barra semplificata più moderna o una classica che ricorda Outlook a tutti gli effetti.

Il pulsante “nuovo messaggio” ha un menù a discesa che permette di creare un nuovo evento o un nuovo gruppo, mentre nella versione web è possibile solo creare una nuova mail. L’applicazione, a giudicare dagli screenshot, integra anche i controlli della finestra nella barra degli strumenti.

Almeno dalle informazioni preliminari, non sembra esserci il supporto multiaccount, ma è probabile che arrivi successivamente . Il reveal ufficiale potrebbe arrivare in occasione della Build Conference che Microsoft ha in programma il 24 Maggio, ma come sempre consigliamo di prendere con le pinze questi rumor in quanto potrebbero non essere precisi al 100%.