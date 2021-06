Windows Update, addio al supporto driver per Windows 7: ecco i dettagli

In pieno conto alla rovescia per Windows 11, per Windows 7 è arrivato il tempo dei saluti. Dopo la fine del supporto ufficiale, adesso tocca anche al supporto driver via Windows Update.

Ad affermarlo è la stessa Microsoft e con Windows 7 perderà il supporto anche Windows Server 2008.

Questa decisione è il risultato della scadenza dei termini dei certificati radice SHA-1, in data 9 maggio 2021. A dare l'annuncio è Naim Mohammad, Technical Program Manager di Microsoft: "Il 17 giugno 2021, Microsoft interromperà la pubblicazione dei driver per Windows Update per Windows 7 SP1, Windows Server 2008 e Windows Server 2008 R2".

Diverso il discorso per i clienti con contratti multilicenza che rientrano nei programmi di aggiornamento di sicurezza estesa ESU, utilizzando Windows Server Update Services.

I partner che utilizzano il programma Trusted Root inoltre, potrebbero comunque continuare a pubblicare driver con firma SHA-2, ma per garantirne la funzionalità è necessario avere un sistema con patch apposite che ne consentano l'esecuzione senza deterioramento delle performance.

Una data che sarebbe arrivata in ogni caso, che va ad aggiungersi alla notizia della fine del supporto anche per Windows 10, la cui data è stata annunciata da Microsoft proprio qualche giorno fa. A tal proposito, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento sul supporto di Windows 10.