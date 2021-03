Windows, un update stava per cancellare un noto film del 2021

Windows è un sistema operativo in costante aggiornamento e, se non si presta un po' di attenzione, questo può comportare dei problemi non di poco di conto. Questo è quanto ci insegna la vicenda odierna.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Engadget, "The Spine of Night", film di animazione uscito giusto qualche giorno fa negli Stati Uniti d'America e recensito giusto in queste ore all'estero, ha rischiato di essere cancellato a causa di un aggiornamento di Windows.

Sì, avete capito bene. Scendendo maggiormente nel dettaglio, Morgan Galen King, Director del progetto, ha evitato per anni gli aggiornamenti proposti dal sistema operativo di Microsoft, saltando ogni prompt dal 2014 in poi. Il motivo? Cercare di preservare le configurazioni e il lavoro relativi ad Adobe Photoshop e Premiere. Insomma, potete immaginarvi quanto materiale si possa accumulare in tal senso nell'arco di sette anni.

Tuttavia, poco prima di esportare la versione finale di "The Spine of Night" per mostrarla all'SXSW 2021, in corso in questi giorni, il suo computer Windows ha a quanto pare deciso di "recuperare da solo" gli ultimi sette anni di aggiornamenti. Il Director ha affermato di essere andato a dormire e di aver trovato, al risveglio, il computer aggiornato.

La scheda video non veniva più riconosciuta e il progetto non si apriva più. Per fortuna, Morgan Gale King è riuscito a trovare una soluzione: esportare le singole sezioni individualmente e rimetterle insieme. Ovviamente non è stato facile e ci sono volute circa due settimane per rimediare al problema. In ogni caso, alla fine, il film è uscito.