Windows, nuova versione in arrivo a metà 2024: Microsoft pronta a lanciare Windows 12?

Che Microsoft stia già sviluppando Windows 12 lo si sa da tempo. Ciò che invece resta ignoto è se Windows 12 arriverà nel 2024 o se, come appare più probabile, verrà posticipato fino al 2025. Nelle scorse ore, però, è stato il CEO di Qualcomm Cristiano Amon a sbilanciarsi sulla questione - anche se le sue parole non risolvono del tutto il mistero.

Il portale Beta News ha infatti riportato alcuni stralci dell'ultima conferenza per gli investitori di Qualcomm. Durante l'incontro, Amon si è soffermato sui chip per laptop Snapdragon X Elite, spiegando che i nuovi SoC di Qualcomm arriveranno nella seconda metà del 2024. Un annuncio che già di per sé fa notizia, ma che si combina con un'altra importante informazione condivisa dal CEO dell'azienda, secondo cui gli Snapdragon X Elite "verranno lanciati insieme alla prossima versione di Windows", che si focalizzerà soprattutto sull'IA.

Queste parole hanno fatto subito correre la mente dei fan a Windows 12. D'altro canto, diversi leak hanno già stabilito che Windows 12 punterà tutto sull'IA, integrando delle funzionalità legate all'Intelligenza Artificiale generativa e forse persino una seconda versione di Copilot. Per giunta, gli Snapdragon X Elite dovrebbero arrivare insieme alle nuove CPU per laptop di Intel e AMD, che non a caso presenteranno un hardware ottimizzato per gli applicativi IA.

Tuttavia, c'è anche un'altra possibilità da non scartare e che le parole di Cristiano Amon non mettono completamente da parte: Microsoft non lancerà Windows 12, ma Windows 24H2 nella seconda metà di quest'anno. Le "gole profonde", infatti, hanno già spiegato che Windows 11 24H2 avrà tante nuove feature, molte delle quali legate proprio all'Intelligenza Artificiale. Non è chiaro perché Microsoft dovrebbe spendersi così tanto per questo aggiornamento se in parallelo a quest'ultimo dovrebbe lanciare Windows 12 per tutti i PC compatibili.

L'altra questione è quella dei tempi. Microsoft ha confermato Windows 11 24H2, seppur involontariamente, solo pochi giorni fa, mentre non ha ancora proferito parola su Windows 12. Considerato che il nuovo sistema operativo dovrebbe arrivare tra settembre e ottobre, dunque a fine estate, un suo annuncio in pompa magna dovrebbe ormai essere alle porte: la quiete del colosso di Redmond, insomma, ci fa pensare che una nuova iterazione del suo sistema operativo si farà attendere almeno fino al 2025.