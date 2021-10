Windows XP oggi compie 20 anni, ma quanti utenti lo usano ancora?

Se nel novembre 2020 Windows ha compiuto 35 anni, oggi è Windows XP a festeggiare i suoi 20 anni. Certo, il sistema operativo di casa Microsoft è ormai abbandonato a sé stesso dal 2014 e non è più una versione così sicura; tuttavia, c’è ancora un certo numero di utenti che lo usa ancora.

Dati di NetMarketShare alla mano, notiamo che Windows XP nel settembre 2021 risultava ancora attivo sullo 0,26% dei computer in tutto il mondo. Giusto per offrire una pietra di paragone, appena sopra troviamo Ubuntu con lo 0,29% della quota di mercato e Windows 8 con lo 0,39%. A guidare la classifica sono Windows 10 con il 67,75% e Windows 7 con il 19,07%. Mac OS X 10.15, d’altro canto, conta sul 5,49% dei dispositivi globali.

Per soddisfare la nostra curiosità, qual è il Paese con la più alta percentuale di PC Windows XP attivi? Si tratta dell’Armenia, dove il numero di computer con tale versione dell’OS firmato Microsoft ammonta al 53,5%, seguito da Windows 10 con il 32,8%.

Ricordando che il supporto per Windows XP è ufficialmente terminato, come specificato sopra, nel 2014, è difficile capire come dopo ormai più di sette anni, e soprattutto dopo il leak del codice sorgente del sistema operativo, ci siano ancora utenti che desiderano continuare a utilizzare tale versione. Il suo successo e la sua efficienza negli ambienti lavorativi sono certamente fattori da non sottovalutare, ai quali aggiungiamo un pizzico di nostalgia e abitudine. Tuttavia, Windows XP resta obsoleto e, a dirla tutta, pure pericoloso. Le opzioni non mancano, dall’aggiornamento del PC in utilizzo all’acquisto di un modello nuovo con, magari, Windows 11 già installato, ma la scelta finale spetta comunque all’utente. Chissà se nei prossimi anni la situazione cambierà; intanto, tanti auguri Windows XP!

