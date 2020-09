Windows XP, scoperto un tema segreto che si ispira ai primi Mac

Dopo il recente leak del codice sorgente di Windows XP l’utenza ha iniziato a preoccuparsi delle possibili conseguenze come lo sfruttamento di bug ancora presenti nello storico sistema operativo di Microsoft per rubare dati, informazioni varie e recare danni al PC. Alcuni però hanno scavato a fondo scoprendo piccole feature molto interessanti.

Tra queste, come mostrato da Tom Warren di The Verge, c’è anche un tema segreto (chiamato Candy) dal design fin troppo simile a quello dell’interfaccia “Aqua” del sistema operativo macOS sviluppato dai rivali di Apple: questa personalizzazione non sarebbe giunta infine nella versione di Windows XP disponibile al pubblico, ma i motivi non sono noti. Candy sarebbe comunque incompleto, dato che ci sono ancora dettagli rimasti nello stile originale di XP, ma molti pulsanti ricordano davvero molto quelli di Aqua.

Ciò che si può dedurre dal leak del codice sorgente è che Candy potrebbe essere stato creato dai grafici di Microsoft solo per uso interno, come specificato anche nel codice stesso, per testare feature e usarlo come base per tanti altri temi da aggiungere poi tra quelli di terze parti. Al rilascio di Windows XP nel 2001, infatti, Microsoft ha preferito un design blu e verde chiamato Luna per distinguersi da Apple: quel periodo era infatti caratterizzato da una competizione molto accesa con la Mela per quanto riguarda il mondo dei PC desktop, con campagne pubblicitarie focalizzate sui problemi di entrambi i sistemi operativi. Con Windows Vista, poi, il colosso di Cupertino ha potuto sbizzarrirsi.

Intanto sono passati poco più di 25 anni dal lancio di Windows 95, versione del sistema operativo di Microsoft rimasta in commercio fino al 2002 e ora in grado di funzionare come app su ogni computer, o addirittura come mod su Minecraft grazie a VirtualBox.