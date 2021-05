Windows XP aveva un successore mai uscito: ecco come si presentava

Windows XP è un sistema operativo rimasto nei cuori degli appassionati del mondo della tecnologia. D'altronde, l'iconica collina verde, che tra l'altro esiste davvero, non è stata di certo scordata da coloro con un po' di anni sulle spalle. In ogni caso, sapevate che XP disponeva di un successore mai uscito? Analizziamo la questione.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser, prima di lanciare Windows Vista nel 2006, la società di Redmond stava lavorando a un altro sistema operativo, conosciuto come Windows Longhorn (nome in codice utilizzato internamente in fase di sviluppo). Le ambizioni erano alte e l'OS aveva l'obiettivo di rappresentare il successore di Windows XP.

L'anno "cruciale" del progetto Longhorn fu il 2003: Hillel Cooperman mostrò del materiale relativo al sistema operativo nel corso dell'evento PDC. Parte di quest'ultimo è recentemente stato fatto trapelare online da BetaCollector su Twitter. In particolare, in questi giorni ad attirare l'attenzione degli appassionati è stato un video dalla durata di un minuto, che potete vedere in calce alla notizia, in cui si vede la schermata di login dell'OS. Quest'ultima può per certi versi essere definita "futuristica".

In ogni caso, nell'agosto del 2004 il progetto Longhorn venne rivisto essenzialmente da zero, in quanto Microsoft era preoccupata per il ritardo sulla tabella di marcia e per il fatto che, se realizzato in quel modo, il sistema operativo sarebbe stato troppo ambizioso. Più precisamente, si temeva un feature creep, ovvero l'eccessiva aggiunta di funzionalità non propriamente controllate.

Il mondo del Web tuttavia non ha mai realmente dimenticato Longhorn, che in realtà rappresenta una parte dello sviluppo di quello che poi è diventato Windows Vista (infatti, nonostante possa essere visto come un sistema operativo a sé stante, Longhorn di fatto è il nome in codice di Vista). Per il resto, online in questi ultimi anni sono comparsi parecchi video che cercano di comprendere i "misteri" di questo progetto di Microsoft.